紐約男子刀殺4親戚傷兩警員　遭警射殺

美國紐約市皇后區周日（3日）清晨發生一宗持刀殺人案，一名男子涉嫌在一寓所用刀殺死4名親戚後，再刀傷名警員，其後遭警方開槍射殺。

警方在記者會上稱，早上約5時左右，兩名巡警接獲報案，到一民居處理一宗正在發生的傷人案；據報有一名女童報稱有親戚正殺害她的家人。警員到場時他們遇到一名男子，正在車道上推着行李，他們交談時，這名男子拿出一把砍傷了其中一名警員的頸部，另一名警員則被男子砍傷頭。其中一名警員開了至少1槍，擊中了疑犯；3人都被送往醫院，38歲疑犯送抵醫院被證實死亡。

其他警員抵達現場時，發現一名年輕女子躺在屋子前面，她傷重身亡；此外，屋子的客廳起火，據報是疑兇放火燒毀梳化，警方要待消防將火撲滅後才能進入屋內。當進入室內後，警方發現了另外4人被刀傷，其中3人已死，另一人仍然活着，送院後列為情況危殆。

涉嫌被疑兇殺害的死者為1名12歲男童、一名11歲女童、1名44歲女子和1名30多歲男子，傷者則為一名61歲女子。警方稱，法醫將確定死者的死因，而用來傷及警員的武器是一把牛扒刀，是目前找到的唯一武器；另名，疑兇過往曾因為家暴事件被捕。案件仍在調查正中。