國防部：78美軍涉參與或支持推翻政府

美國國防部最新一份年度報告指，美軍內部的極端主義仍是一個令人不安趨勢，過去一年有78名美軍涉嫌主張、參與或支持推翻美國政府，或尋求以違憲或其他違法手段改變政府形式。

國防部每年根據國防授權法案向國會提交年度報告，於上月30日由國防部總監察長辦公室公開。數據顯示，去年10月1日至9月30日間，美軍各軍種共有183宗極端主義指控，較上一個財政年度增加25%。30%以上的指控經調查後，發現沒有證據或證據不足。陸軍部出現的指控最多，涉及130名士兵。空軍部則有33宗，海軍部有20宗。在「主張、參與或支持推翻美國政府，或尋求以違憲或其他違法手段改變政府形式」的指控中，陸軍部有56人涉事，空軍部有21人，餘下1人來自海軍部。

報告還指出，有44名現役美軍鼓吹、參與或支持美國國內或海外的恐怖主義，其中43人來自陸軍部，1人來自空軍部。自總統拜登就任以來，國防部開始向國會提交有關極端主義指控的數據。國防部長奧斯汀前年12月公布新規，禁止鼓吹恐怖主義、在社交媒體上支持極端主義觀點。他更下令在徵兵過程中加強審查，找出潛在極端分子。