俄入侵數周後　英特種部隊仍在烏行動

英國調查報道網站「Declassified UK」周三（6日）報道，波蘭記者帕拉費亞諾維茨（Zbigniew Parafianowicz）出版新書披露，英國特種部隊於去年俄烏戰爭爆發數周後，仍在烏克蘭秘密行動。

帕拉費亞諾維茨任職於《波蘭日報》，他的新書名為《波蘭在戰爭中》。書中記述一名匿名波蘭部長級官員去年3月，由烏克蘭首都基輔往日托米爾的經歷。當時俄軍仍控制基輔外圍城鎮布恰，波蘭官員取道灰色地帶往目的地，隨時遇上俄軍。當一行人通過最後一個檢查站時，守軍告知他們繼續前進風險自負。他們其後遇上一批烏軍士兵及英軍特種兵，後者身穿軍服及持有武器。兩批人乘坐安裝火炮雷達的卡車及越野車移動，追蹤火炮或火箭彈的發射及彈着地點。

上述波蘭官員透露，英國特種空勤團負責訓練烏克蘭總統澤連斯基的護衞。來自波蘭盧布利涅茨的特種部隊，在戰爭首天身處基輔附近的布洛瓦利。他們早於2014年起，便聯同英國及美國特種部隊，協助組建烏克蘭特種部隊。一名波蘭高官稱，波蘭特種部隊開戰後沒有回國，而是往哈爾科夫等頓巴斯城市，與英國特種部隊協助撤離。英國國防部發言人回應指，不評論任何有關特種部隊的猜測是政府長期政策。