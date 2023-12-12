紐約大廈局部倒塌　臨街轉角如遭刀削

美國紐約布朗克斯區一幢有近百年歷史的7層大廈，周一（11日）突然局部倒塌，由於住戶和商戶聽到巨響提早疏散，最終只造成兩人輕傷，留下遍地瓦礫。官員仍在調查倒塌原因，涉事大廈被揭發上月收到纽约市房屋局罰單，涉及外牆棚架基座破損，可能影響結構穩定性，存在倒塌風險，且事發前數天前曾經施工。

事發位於布朗克斯區莫里斯高地（Morris Heights）一個街道轉角位，周一下午3時半，比林斯利台1915號（1915 Billingsley Terrace）大廈臨街轉角一側突然倒塌。地面雜貨店員工透露，他在事發前數分鐘聽到巨響，水管突然爆裂噴湧，員工於是提早疏散。三樓住戶、校車司機法娜（Maridelsa Fana）當時在大廈附近泊空校車，她憶述從倒後鏡目擊大廈瓦礫掉落，自己於是踩油再跳車逃生。

法娜透露，住戶長期抱怨大廈日久失修，雖然自己的單位未有受損，但她和其他住戶都不願意再返回大廈。紐約市建築局公布，涉事大廈可追溯至1927年，業主2021年3月提交報告確認，大廈外牆存在水泥老化和磚塊開裂問題，另有7處違規行為涉及大廈棚架安全，包括照明不當，但均非結構問題。不過工程圖紙顯示，大廈倒塌一側存在已知問題，紐約市建築局希望調查。