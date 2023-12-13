美駐華大使：對美中明年的合作潛力謹慎樂觀

美國駐中國大使伯恩斯周二（12日）在美國紐約出席活動時強調，美中關係仍以競爭為核心，在台灣、南海、東海、俄烏戰事、以巴戰事及人權等議題上，兩國分歧仍然嚴重，美方會繼續關注在最近兩國取得進展的合作領域上，北京如何落實承諾。他形容美中關係是非常困難但又非常重要，對明年的合作潛力保持謹慎樂觀，強調解決關鍵分歧和保持警惕的重要性，特別是在技術和國家安全領域，而美國在處理美中競爭關係時的要務是降低衝突機會。

伯恩斯指出，美中主要分歧還未解決，仍涉及許多問題，仍是一種競爭激烈、困難重重、充滿爭議的關係。兩國對台灣的看法存在根本分歧，美國對中國在南海和東海採取的行動亦有根本分歧，伯恩斯指中國近日在南海針對菲律賓的一系列舉動具有爭議性、侵略性，相當令人反感。此外，美中在人權問題亦有分歧，伯恩斯表明華府對美國價值觀有堅定信念，因為這本質上是中國政權、北京政府與美國和美國憲法之間的最大差別。

伯恩斯強調，美國會繼續限制關鍵技術出口到中國，科技成為兩國關係的主要競爭領域，這是過去10年美中關係出現的最顯著變化。他指出，美國確信中國有成為印太地區最強軍事力量的野心，當談及人工智能、機械、生物技術和量子數學的發展方向，任何能夠帶來軍事優勢的領域顯然都將是美國要切斷一般交流的領域。他也反駁「東升西降」的說法，揚言美國具有經濟實力、技術優勢、強大科研能力，並且與盟友的關係不斷強化，美國已大大加強在東亞的力量基礎，這對保持與中國的和平非常重要，中國在釣魚島、南沙群島、西沙群島和台海等地區必須遵守國際法。

在學術與人文交流領域，伯恩斯表明華府將限制中國學生到美國學習與國家安全領域相關的學術。打擊芬太尼方面，伯恩斯認為中國最近出現履行承諾的迹象，過去一個月對黑市公司採取執法行動，美方希望行動能繼續。