以色列空襲加薩　非導引炸彈或佔近半

美國傳媒周四（14日）報道，以色列在持續兩個多個月的戰事中，對加薩地帶使用的空對地彈藥近半是非導引炸彈。非導引彈藥的精度通常較低，它可能是導致人口稠密加薩出現大量平民傷亡的原因。

報道援引美國國家情報總監辦公室評估報告，稱以色列使用的2.9萬枚空對地彈藥中。近40至45%是非導引炸彈，其餘是精準導引彈藥。有美國官員透露，相信以軍使用非導引炸彈配合俯衝轟炸戰術，讓戰機在急劇俯衝時投彈，因炸彈距離目標較近而提升精度。美方認為，俯衝轟炸投下的非導引彈藥精度，與導引彈藥相似。有軍事專家分析以色列空軍早前公布的圖片，推斷非導引炸彈型號為M117。消息人士指出，美國向以色列運送5,000枚Mk82炸彈在內的非導引彈藥，並同時提供聯合直接攻擊彈藥導引系統、斯拜斯系列滑翔炸彈套件，可把非導引彈藥變為導引彈藥。自10月7日迄今，美國提供3,000枚聯合直接攻擊彈藥予以色列。

以色列國防軍發言人表示，打擊哈馬斯軍事目標的高質量彈藥，由熟練的空軍機師及先進系統操作。每次打擊使用的彈藥類型，視乎目標特點、行動需要及減輕對平民傷害而決定。發言人批評哈馬斯利用平民為人盾，強調以軍正減少對平民的傷害。