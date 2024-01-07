韓稱炮彈落入黃海　朝指只是引爆炸藥

南韓聯合參謀本部周日（7日）表示，北韓當天下午4時至5時10分左右在延坪島以北地區方向發射約90枚炮彈，落入北方界線以北最近僅7公里，炮彈大部分落入兩韓海上軍事緩衝區，這是北韓連續第3日向朝鮮半島西部黃海發射炮彈。

南韓聯合參謀本部判斷，北韓人民軍上周五上午在白翎島以北的長山岬一帶及延坪島以北的登山串一帶發射200多發炮彈，主要是海岸炮。駐守西北部的南韓海軍陸戰隊第6旅及延坪部隊出動K9自走炮及坦克開火回應，韓軍發射的炮彈也落入海上緩衝區。至於北韓人民軍上周六（6日）從延坪島西北方發射的約60發炮彈，南韓聯合參謀本部判斷主要是多管火箭和野戰炮，部分落入北方界線以北的海上緩衝區。由於炮彈主要是向北韓的內陸或側面發射，韓軍評估威脅比朝軍上周五射炮為小，於是韓軍沒有開火回應。

北韓官媒朝中社周日（7日）則刊出勞動黨中央委副部長金與正的講話，指為了驗證南韓軍方探測能力，並讓提出牽強主張的韓軍團夥丟臉，北韓軍方上周六引爆了60次模擬130毫米口徑海岸炮爆炸聲的炸藥。結果，南韓誤判炸藥爆炸的聲響，主觀臆斷是朝方炮擊挑釁，並厚顏無恥地編造了炮彈落點在北方界線朝方一側海上緩衝區的謊言。金與正揚言，朝軍扳機的安全裝置已解鎖，即使是很小的挑釁，朝軍也會立即開火。北韓人民軍總參謀部同日表示，人民軍第4軍西南海岸防禦部隊和區分隊於上周六進行炮擊模擬欺騙作戰之後，周日調動海岸及島嶼防禦隊的23門海岸炮，用88發炮彈對海上軍事分界線和平行線上以東方向4個區域進行了海上實彈射擊訓練。朝中社指，海上實彈射擊區與軍事分界線無關，沒有對敵對國家造成任何有目的的威脅。

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