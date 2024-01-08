737 MAX9客機或需額外維護 FAA再下令全面停飛

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五（5日）在空中甩門後，美國聯邦航空局（FAA）上周六（6日）下令所有同型號客機停飛接受檢查。部分客機完成檢查後已復飛，但FAA後來又指示停飛客機，稱它們可能需要額外維修才能確保飛行安全。

阿拉斯加航空在事故後已停飛旗下全部65架波音737 MAX 9，其中18架根據FAA指令完成檢查後一度復飛。公司周日（7日）發聲明指，收到FAA通知稱可能需要額外檢查工作，所以旗下的737 MAX 9機隊再次全面停飛直至與FAA確認所需的維護步驟，公司與FAA保持溝通。受737 MAX 9停飛影響，阿拉斯加航空周日取消170個航班，涉及約2.5萬名旅客。同樣擁有737 MAX 9機隊的聯合航空，當日取消230個航班。

FAA表示，737 MAX 9會繼續停飛，直至局方認為它們是安全的。知情人士指，FAA與波音仍未就檢查準則達成共識，意味航空公司未收到檢查指引。FAA必須批准波音的檢查準則，涉事客機才能完成檢查並復飛。

肇事的737 MAX 9客機整片牆連窗帶門飛脫，全國運輸安全委員會（NTSB）主席霍門迪（Jennifer Homendy）指當局掌握到窗門掉落的位置是俄勒岡州波特蘭西部，大概是俄勒岡217號公路及巴爾內斯路附近，目前仍在搜索，呼籲公眾見到請與當地執法部門聯絡。