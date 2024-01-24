【東方日報世界視線】兩場戰爭皆難控　美以政府廣撒謊

以色列總理內塔尼亞胡最近公開面對傳媒，他侃侃而談，認為「過去以色列常作政治讓步，但當以軍一鬆懈下來，無論在約旦河西岸、加薩、約旦及黎巴嫩，當地就肆意攻擊以軍，這只會迫使以色列如今要控制一切來杜絕恐怖主義襲擊……面對最好朋友（美國）的施壓，我們也可以說不。」看來，內塔尼亞胡政府已經毫不掩飾其軍事侵略的目的，更高調宣稱以色列一直受到威脅。

不少西方軍政界人士擔心的，正是美國拜登政府根本無法制約以色列，當中最主要的原因，是拜登若還希望爭取到大選有機會和特朗普一拚，就缺少不了猶太人的資金。最近，當美國國家安全委員會發言人柯比被記者問到，拜登是否一直和以色列政府有緊密聯絡，以了解情況，柯比表示拜登已有3個星期沒有和內塔尼亞胡電話接觸，令美國傳媒及公眾嘩然。若是以前，包括布殊、小布殊，這都會是天天要管控的事。

相對於拜登的表現退縮，美國國務卿布林肯則非常積極，但他最近出席瑞士達沃斯世界經濟論壇年會期間的講話，卻令國際質疑甚至譏諷。他說俄羅斯總統普京已經失敗：「普京的原意是要從地圖中消滅烏克蘭，使它失去獨立自主並納入俄羅斯版圖中，但烏克蘭抵禦了俄國的侵略，拿回50%俄羅斯於2022年2月開始拓展的領土，並在去年開始打通黑海航道運糧。」這番說話使國際間非常驚異，質疑布林肯若不是說謊，就是完全脫離現實。因為普京從來無意吞併烏克蘭，烏國去年的反攻亦完全失敗，而烏國一度享有黑海運糧的開放政策，是土耳其中介下俄國容許的。

當被問及以色列在加薩地帶釀成大量巴人傷亡，布林肯承認這些無辜的男女及兒童的傷亡令他心碎，但他申明美國政府已盡極大努力提供人道援助、提供更大保護及減少傷亡。若沒有這些關切，一切更加不可想像！

從以上以色列及美國政府高層的言論，相信國際間已明顯認識到，以色列及美國政府就巴以衝突和俄烏戰爭，已到了睜眼撒謊的地步，來遮掩自己的國際惡行及敗績，相信只有它們進一步行動失敗及沉淪，才能改變現時烏克蘭及中東的局面。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻