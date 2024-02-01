也門叛軍導彈險破 紅海美艦最後防線
2024年02月01日 19:52
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美國神盾驅逐艦格雷夫利號利用方陣快炮擊落青年運動反艦巡航導彈（小圖）。
國際社會關注美國何時為駐約旦部隊受襲傷亡一事，向伊朗為首「抵抗軸心」勢力報復之際，美方近日與也門叛軍青年運動在紅海地區的衝突升級，有來襲反艦導彈幾乎突破神盾艦的「最後防線」，飛至距離大約1.6公里範圍內，才被機炮密集射擊摧毀，是至今最接近目標的攻擊。
負責中東地區軍事行動的美國中央司令部表示，也門薩那時間周二（1月30日）晚上11時30分，青年運動從也門根據地向紅海發射一枚反艦巡航導彈，被神盾驅逐艦格雷夫利號擊落，沒有造成人員受傷或裝備受損。美國傳媒周三（1月31日）引述美國官員報道，涉事導彈當時罕有地接近格雷夫利號，該艦需要使用方陣快炮實施攔截。報道指出，這是美國海軍與青年運動自去年10月交手以來，首次使用這款近迫防禦系統截擊來襲目標。
報道提到，美國神盾驅逐艦以往迎戰來襲青年運動導彈時，通常實施攔截的距離是大約12.8公里以上。美國官員強調，格雷夫利號無法及早截擊來襲導彈，並非代表青年運動的攻擊變得更複雜精密。格雷夫利號所屬的阿利‧伯克級神盾驅逐艦，通常配備一個至兩個方陣快炮，它由置在白色護罩內的雷達及底部20毫米機炮組成，可以實施全自動防禦模式，自行鎖定目標並開火，每分鐘射速高達4,500枚炮彈。
方陣快炮理論上屬於「最後防線」，負責對付突破防空導彈遠距離攔截的來襲空中目標；這意味雙方的距離非常接近，截擊的時間大幅減少，神盾驅逐艦「中彈」的機會增加。值得留意的是，美國神盾驅逐艦此前使用防空導彈迎戰，但每艘搭載的數量有限，需要定時返回港口補給這項昂貴彈藥，對付成本相對便宜的反艦導彈。