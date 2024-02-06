華批美空襲侵犯敍伊主權　俄質疑拜登圖扭轉失敗形象

聯合國安理會就美國空襲敍利亞和伊拉克，召開緊急公開會。中國常駐聯合國代表團周一（5日）刊出中國常駐聯合國代表張軍會上發言，他批評美方空襲行動導致大量傷亡，嚴重侵犯敍伊的主權、獨立和領土完整。美國聲稱將繼續有關軍事行動，中方嚴重關切，反對違反聯合國憲章、侵犯他國領土主權和安全的行為。

張軍指出，中東局勢已處在極度危險的邊緣，必須搞清楚誰在中東和其他地區製造威脅、濫用武力和誤導輿論。他批評，美方說不尋求在中東或其他任何地方製造衝突，實際上卻背道而馳，有關軍事行動無疑正在該地區引發新的動盪，進一步激化矛盾。中方敦促有關方面保持冷靜克制，停止非法軍事行動，避免地區緊張局勢進一步升級甚至失控。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）亦指摘，美國企圖透過對伊拉克和敍利亞的打擊，在總統選舉前扭轉本屆政府的失敗形象。他又指，美國總統拜登將美國自2003年以來在該地區最大規模的空襲行動，說成是報復非法駐敍美軍基地遭不明無人機襲擊的行動，這種說法站不住腳。