眾院通過彈劾國土安全部部長　近150年來首次

美墨邊境危機愈演愈烈，美國眾議院周二（13日）以1票之差，表決通過彈劾國土安全部長馬約爾卡斯，是自1876年以來首次有內閣成員被彈劾。彈劾案仍需提交參議院審議，料本月26日開始相關程序。由於參議院由民主黨控制，美媒估計該黨會快速完成審訊，並否決彈劾。

共和黨認為馬約爾卡斯故意拒絕執行邊境法、破壞公眾信任，因此在眾議院動議彈劾他，以表達對拜登政府處理美墨邊境問題的不滿。眾議院本月6日亦曾對馬約爾卡斯發起彈劾表決，當時有214票贊成，216票反對，他以兩票之差避過彈劾。至周二，在眾議院多數黨領袖斯卡萊斯（Steve Scalise）完成治療多發性骨髓瘤復工後，眾議院再進行表決，最終以214票贊成，213票反對，通過彈劾馬約爾卡斯；有3名共和黨人倒戈聯同民主黨人反對。

彈劾案仍需送交參議院表決，參議院多數黨領袖舒默的辦公室指眾議院彈劾經理將向參議院提交彈劾條款，參議員將在收到彈劾案後翌日宣誓就任審訊陪審員，由參議院臨時議長默里（Patty Murray）主持。

總統拜登發聲明譴責眾議院通過彈劾案，直指共和黨人進行公然違反憲法的黨派偏見行為，針對一位受人尊敬的公務員來玩小政治遊戲，歷史不會善待他們。