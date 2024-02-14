烏自殺式無人艇　擊沉俄大型登陸艦

烏克蘭總參謀部及國防部情報總局周三（14日）宣稱，當天上午使用自殺式無人艇，擊沉在黑海的俄羅斯海軍大型登陸艦凱撒‧庫尼科夫號（Caesar Kunikov）。烏媒指曾有俄羅斯直升機在該海域搜索，俄羅斯國防部未證實有艦艇沉沒。

烏克蘭國防部情報總局稱，旗下第13組特種部隊周三使用「Magura V5」型自殺式無人艇，攻擊停靠克里米亞阿盧普卡市附近的凱撒‧庫尼科夫號，導致凱撒‧庫尼科夫號左側出現嚴重損毀並開始沉沒。黑白畫面顯示，兩艘無人艇分別高速逼近一艘艦艇的右側船艏和左側船身，最後艦艇在火光中下沉。

烏克蘭國防部情報總局特別提到，凱撒‧庫尼科夫號以同名俄羅斯軍官命名，而庫尼科夫本人於整整81年前被殺，具有象徵意義。《烏克蘭真理報》等媒體引述消息報道，烏軍於周三上午擊沉凱撒‧庫尼科夫號，之後分別有兩架俄羅斯米8直升機和1架卡27直升機在該海域上低空盤旋。

凱撒‧庫尼科夫號是俄羅斯775計劃蟾蜍級大型登陸艦，可容納87名船員，配備火炮、便攜式防空系統發射器和多管火箭發射器，曾參與俄軍針對格魯吉亞、敍利亞和烏克蘭的行動。俄烏衝突前年爆發後一個月，烏軍轟炸俄軍控制的別爾江斯克港口，凱撒‧庫尼科夫號期間受損，該艦指揮官翌月在對烏軍事行動中死亡。