日媒：白羅斯助俄避制裁　購台日儀器製坦克

《日經亞洲》周五（23日）報道，俄羅斯透過白羅斯規避制裁，購買台灣及日本製精密儀器，用於生產坦克。

報道指，白羅斯總統盧卡申科親信於前年俄烏戰爭爆發後，在廣東深圳開設公司採購設備和零件，包括日本企業「Metrol」生產的精密定位感應器，並從其他中國企業購入另一日企「東方馬達」的部件。貨物其後交予另外兩家白羅斯國營軍火商，供俄白兩國生產坦克。部分精密儀器送往俄羅斯烏拉爾機車車輛廠，製造T72及T90等型號坦克。其中一家白羅斯國營軍火商自前年起，向台灣拓普光科技有限公司購買編碼器磁碟。儀器安裝在編碼器、感應器內，偵測數量、方向和角度，並用於T72及其他型號坦克的全景瞄準鏡中。

東方馬達回應指，沒有直接與報道提及的深圳公司交易，強調完全遵守出口管制法律。Metrol要求客人不要把感應器轉售予深圳公司，如有違反將停止供貨，拓普光科技則拒絕置評。台灣經濟部強調，編碼器磁碟和報道提及的其中一間白羅斯軍火商，不在出口限制清單上，因此沒有違反針對俄羅斯的制裁。台灣對俄羅斯出口高科技產品的限制範圍，與歐美盟友一致。