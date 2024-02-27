希臘加入歐盟紅海護航任務　負責總部指揮

歐盟早前啟動海軍任務在紅海為商船護航，希臘政府周一（26日）同意加入護航任務，批准任務以希臘中部拉里薩的軍事基地為大本營，由希臘海軍准將格里帕里斯（Vasilios Griparis）指揮。

希臘防長登迪亞斯當日視察派往紅海的護衞艦海德亞號，並對艦上官兵指參加護航任務有顯著風險，但也門叛軍青年運動攻擊紅海商船對希臘和全球經濟構成威脅。他說希臘是在全球航運有領導地位的海上力量，有保護航行自由和希臘水員的重要性。海德亞號稍後已出港，希臘官員指德國、意大利和法國都會派軍艦加入護航，意大利將負責戰術指揮，任務屬於自衞性質，希臘不會參與美軍牽頭打擊也門境內青年運動目標的行動。

另一邊廂，美國中央司令部周二（27日）公布於也門薩那時間周一下午4時45分至晚上11時45分，中央司令部部隊出於自衞摧毀也門境內青年運動控制區準備射向紅海的3架水面無人艇、2枚移動式反艦彈道導彈，以及1架在紅海上空的單向攻擊無人機。它們對區內商船和美國海軍艦隻構成迫在眉睫的威脅，美軍採取行動保護航行自由，讓國際水域更安全。