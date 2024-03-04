自衞隊擬組建兩棲運輸部隊　速援偏遠島嶼

中日關係持續緊張之際，日本自衞隊擬在明年3月組建一支新的兩棲運輸聯合部隊，緊急狀況時把陸上自衞隊員及補給迅速運往偏遠島嶼。

日本讀賣新聞旗下英文報章《日本新聞》上周六（2日）報道，兩棲運輸部隊編制約100人，以陸上自衞隊員為主，駐守廣島縣海上自衞隊吳基地，以備台灣出現突發事件時加強琉球群島防禦。部隊於2019年起接受船舶掌舵訓練，最初只有中型及小型艦艇各一艘，但在2027財年增至10艘，包括1艘中型船隻、3艘高速艦艇及3艘小型船隻，餘下3艘則待定。同時，部隊人員編制會擴大。中型船隻預計用於日本本島與離島的運輸，小型船隻負責偏遠島嶼與淺水港口間的運輸。琉球群島不少島嶼沒有容納大船的港口，高速艦艇能直接在海灘登陸，讓部隊展開更廣泛行動。

日本政府將在今個財年要求撥款173億日圓（約9億港元）採購3艘高速艦艇，並在26及27財年分配到部隊中。根據日本現行法律，只有海上自衞隊有權在緊急情況下攔截及檢查運輸軍用物資的外國船隻。日本政府已向國會提交法案，計劃修法賦予兩棲運輸部隊相同的權力，希望早日通過。