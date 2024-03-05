傳美轟炸機從關島　試射高超音速導彈

美國高超音速導彈以實彈形式在西太平洋戰略要地關島現身，引發外界關注是否對中國的武力示威。周二（5日）有未經官方確認的消息指出，美國戰略轟炸機前一天在關島附近空域試射高超音速導彈，飛行航程等同關島與中國的距離。

美國空軍上月27日在關島安德森空軍基地舉行高超音速武器熟悉訓練，參與人員來自北達科他州邁諾特空軍基地及路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，這兩個基地均操作B52H戰略轟炸機。官方發布的照片可見，至少一架B52H戰略轟炸機在機翼下方掛載一枚標示內有高爆炸藥的空射快速反應武器。航行警告顯示，美國空軍計劃本月10日前在關島以東的馬紹爾群島瓜加林環礁靶場，實施該款高超音速導彈測試。

上述航行警告同時顯示，美國空軍計劃安排B52H戰略轟炸機從關島起飛，向東飛行4,000多公里後，從東北方空域向2,150公里外的瓜加林環礁靶場投放空射快速反應武器。值得留意的是，關島與中國大陸距離3,000公里，根據實際操作情況，B52H戰略轟炸機飛行一段距離後才發射高超音速導彈，意味今次試射反映實戰情況。與此同時，一些以往支援該款高超音速武器測試的飛機，也被發現從關島執行任務。

美國空軍發言人周一（4日）向美國軍事新聞網站《戰區》表示，「最近沒有進行實彈發射的空射快速反應武器導彈測試」。美國空軍去年表明打算取消該款高超音速武器項目，但同時指出還有一次正式測試有待實施。美國空軍以往在加州沿岸空域試射空射快速反應武器，一旦確認今次移師至關島附近空域舉行，針對中國的意味濃厚。