金正恩視察北韓炮擊訓練　邊境遠程炮兵參與

美國和南韓舉行「自由護盾」年度聯合軍演期間，北韓領袖金正恩連續兩日視察北韓人民軍演練，北韓官媒朝中社周五（8日）指金正恩周四（7日）視察了人民軍各大聯合部隊炮擊訓練，參與部隊包括瞄準敵人首都為打擊圈的遠程炮兵區分隊。金正恩提出完成炮兵備戰的重要任務，要求一旦爆發實戰，就要毫不留情地迅猛打擊來掌握主動權。

朝中社表示，訓練以依抽籤確定射擊次序，再由各大聯合部隊選派的炮兵區分隊佔據火力陣地射擊目標，綜合命中目標的炮彈數量和執行火力任務的時間來決定名次，藉此檢查評估炮兵部隊的火力打擊能力，提高炮兵戰鬥動員態勢和實戰能力。

訓練首先由部署邊境的遠程炮兵區分隊示威射擊開始，金正恩在監察台聽取訓練計劃報告後作出指導，並對各炮兵區分隊經常做好戰鬥動員準備表示極大滿意。金正恩親自到火力陣地，祝賀並鼓勵炮兵，強調要進一步掀起全軍所有炮兵的訓練和競賽熱潮，培養成為炮兵戰能手、以一敵百的名炮手，能在實戰中迅速正確執行任何戰鬥任務。他又要求人民軍假設各種可能情況，切實可行地制訂科學訓練目標，進一步紮實組織進行實際演練行動，大幅提高炮兵戰鬥力，繼續加強作為人民軍基本核心的炮兵威力。

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