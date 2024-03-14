歐洲議會通過人工智能法案　依風險監管AI應用

歐洲議會周三（13日）以壓倒性票數通過《人工智能法案》，意味歐盟掃清了立法監管人工智能（AI）的最後障礙。在通過最終檢查並獲得歐洲理事會的認可後，有關法規預計將於今年5月生效，其條款將分階段實施。

在法國史特拉斯堡舉行的歐洲議會全會上，法案以523票贊成票、46票反對獲得通過。該法為歐盟境內的AI開發和應用建立規則，它將AI技術劃分為不同風險類別，包括低、中、高，以及「不可接受」；而被分類成「不可接受」的技術會被禁止，包括使用敏感的個人特徵來建立生物辨識歸類系統，例如政治立場、宗教信仰、種族或性傾向；從網絡或監視器蒐集不特定對象的臉部畫面，用以開發臉部辨識資料庫；在工作場所或教育機構進行情緒辨識；根據個人特性或行為進行社會評分等。

然而，《人工智能法案》也為執法目的提供例外，包括為了尋找綁架肉參等犯罪受害人、防範特定恐怖活動、搜尋及定位重罪疑犯等情況，可運用AI進行前述禁止行為，但須事先取得法院同意並限定時間和區域。

該法也禁止將AI用來挖掘使用者的弱點，例如行動不便、年齡、社會經濟地位等，以及禁止透過AI操弄人類行為，使其失去自由意志。違反此法將可能被處以750萬至3500萬歐元（約6,430萬至3億港元）或企業全球收入1.5%至7%範圍內的罰款。

歐盟內部市場委員布雷登（Thierry Breton）在社交媒體上發文表示，對歐洲議會通過「世界上第一部針對可信人工智能的全面、具有約束力的法規」表示歡迎。歐盟委員會主席萊恩也歡迎表決結果，認為是為創新人工智能開創了具有明確保障的框架，將令歐洲優秀人才受益。