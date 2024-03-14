美開展重大軍事合作　陸軍特種部隊長駐台

美媒近日報道稱，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，在台灣部署美國陸軍特種部隊開展持續訓練。當中包括協訓台灣陸軍使用微型無人機黑色大黃蜂（Black Hornet Nano），合作延伸至擬定操作指南與訓練手冊，台陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售渠道，直接從美國採購該款無人機。

根據美國2023財政年度《國防授權法》，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心，任務包括與台灣精銳部隊定期進行訓練演習，其中在金門的美軍距離大陸只有約10公里。該法描畫美國人員到台灣部署的框架，主要聚焦軍事訓練，但未有立即安排文官的計劃。報告指出，台灣將有愈來愈多美國特種作戰部隊聯絡組人員，計劃派駐的小組包括陸軍「綠扁帽」特種部隊，作為常駐訓練觀察員負責與台軍的聯訓任務，被指有別與以往頻繁但非常駐訪台訓練設施的做法。

台國防部回應稱，台軍與友盟國家維持常態訓練交流，均依年度計劃執行，藉吸取經驗提升台軍整體戰力，對詳細內容沒有說明。美國防部發言人則指，美方不評論特定行動、交流或訓練，但強調在對抗中國大陸當前威脅時，美國對台灣的支持、承諾以及與台灣的防衞關係堅若磐石。