北約與格魯吉亞同意新夥伴計劃　深化關係

北約秘書長斯托爾滕貝格正出訪高加索地區，周一（18日）從阿塞拜疆轉抵格魯吉亞首都第比利斯，分別會見該國總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）和總理科巴希澤（Irakli Kobakhidze）。斯托爾滕貝格稱，北約與格魯吉亞的夥伴關係很牢固，同意一項新夥伴關係計劃以深化關係，歡迎在危機管理、網絡安全和軍事工程等領域的進展。

科巴希澤表示，格魯吉亞是北約最忠誠、最可靠的合作夥伴之一，多年來為加強歐洲-大西洋共同安全作出重大貢獻。北約在格魯吉亞國防能力發展發揮重要作用，北約正處於困難和挑戰時期，基於規則的國際秩序發生根本性的變化，一個完整、自由與和平的歐洲理念受威脅，國際社會有必要對國際法原則表現出一致和堅定的承諾。

斯托爾滕貝格則指，格魯吉亞是北約最親密的合作夥伴之一，他完全支持該國主權和領土完整，分離地區南奧塞梯和阿布哈茲是格魯吉亞的一部分。他敦促俄羅斯撤銷對格魯吉亞領土作為獨立國家的承認，同時批評俄羅斯在格魯吉亞和烏克蘭被佔領地區組織選舉是完全非法的，剛完成的俄羅斯總統選舉顯然既不自由也不公平。