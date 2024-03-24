俄軍重建第聶伯河艦隊　或突襲烏軍後方

俄羅斯國防部長紹伊古上周三（20日）宣布，已根據總統普京的命令，重建第聶伯河艦隊。有分析認為，重組艦隊與俄軍加強烏克蘭西南方向的力量有關，可能運送俄軍特種部隊突襲烏軍後方、從第聶伯河沿岸提供火力支援及運送彈藥物資。

紹伊古透露，年底前將組建兩個諸兵種合成集團軍及30個編隊，包括16個旅和14個師，現時已編成一個軍、一個摩托化步兵師、第聶伯河艦隊及轄下河艇旅。紹伊古強調，會繼續根據俄羅斯的軍事安全威脅，增加軍隊數量及提升戰鬥力。俄羅斯軍事科學院通訊院士巴托什（Alexander Bartosh）表示，羅馬尼亞的北約基地加快興建，令俄羅斯憂慮在黑海西部和第聶伯河陷入困境，而第聶伯河是流入黑海的最重要河川。第聶伯河艦隊任務將包括挫敗敵人登陸、破壞和偵察行動，支援俄軍地面部隊，甚至可能支援俄軍在敵人腹地的行動。

俄羅斯海軍專家扎沃龍科夫（Dmitry Zhavoronkov）稱，俄軍前年春天控制赫爾松州及扎波羅熱州一部分後，第聶伯河及其三角洲安全表露無遺。重建第聶伯河艦隊的想法，自特別軍事行動開始以來一直存在，因為部分地區的接觸線是沿着河流。第聶伯河艦隊曾在18世紀俄土戰爭、20世紀俄羅斯內戰及衞國戰爭中享負盛名。