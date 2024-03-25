【東方日報世界視線】莫斯科慘遭恐襲　俄報復更擴戰爭

烏克蘭夏季攻勢失敗，4周前俄羅斯軍隊成功佔領了阿瓦迪夫卡，並在1,200公里前線不斷挺進，烏軍節節敗退，不少軍政專家早就預期，烏政府會掌握機會入侵俄羅斯，除了破壞官方設施，還會增加對俄羅斯境內平民執行恐怖襲擊，以作報復。事實上，烏克蘭扶植下反俄的自由俄羅斯軍團及西伯利亞營，已經多次突圍進入俄境施襲。上周五，莫斯科市外圍的音樂表演場地遭恐怖襲擊更是驚天罪行，造成近300名無辜民眾死亡和受傷，頓時對誰策動事件傳聞四起。

首先，美國及英國駐莫斯科大使館共同於3月7日對其公民發出警告，莫斯科可能會發生恐襲，勸喻他們要躲避音樂會之類的娛樂地點。3月8日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃迅速回應：若果恐襲真的出現，俄政府會追究英、美政府承擔責任，這個聲言反映出英、美雙方政府都沒有給予俄羅斯提供具體訊息，使俄政府困擾及苦惱。更奇怪的是，在恐襲發生後一小時多，美國國防部竟立即表示事件與烏克蘭政府無關，它是如何知悉如此？

雖然伊斯蘭國（IS）公開承認為事件負責，但以這個組織主要是阿拉伯裔人，一直在敍利亞及中北非戰場，如何可以滲透至莫斯科，以及能夠以這樣的組織及裝備規模作出巨大的殺戮及破壞？美中情局前分析員拉利莊遜就認為事件並非如此簡單，因為伊斯蘭國欠缺對俄襲擊的動機，更可能招致滅頂的報復，更且回教極端分子在齋戒節慣常都不會作這類攻擊。

反而，在烏克蘭訓練烏克蘭特工及精英攻擊部隊的美中情局人員，直至最近都有傳言指他們訓練出的特種部隊，已漸漸失控。今次事件的影響極深遠，首先，這種恐怖主義手段只是反映針對俄羅斯的政治及軍事行動失敗下喪心病狂的自殺式行為，會使俄羅斯人民更團結支持普京政府。

相信事件進一步調查確實後，即使襲擊主力真是伊斯蘭國勢力，但沒有烏克蘭、英軍情六處及中情局的支援組織及滲入，也不會成事。若真有牽連，俄羅斯會向烏克蘭國防及情報機構及人員大舉報復，更會全力打擊英、美駐烏的軍情力量，若北約增加新武器及北約武裝人員入烏，戰爭只會升級。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻