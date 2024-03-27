中歐氣象衞星資料應用交換合作　簽署更新協議

中國氣象局局長陳振林周一（25日）在北京會見歐洲氣象衞星開發組織（EUMETSAT）主任埃文斯（Phil Evans），雙方就加強地球系統觀測、太空天氣、早期預警、人工智能等領域合作交換意見，並更新簽署《中國氣象局與歐洲氣象衞星開發組織關於氣象衞星資料應用、交換和分發合作協議》。

陳振林表示，中歐雙方在世界氣象組織（WMO）等機制下保持長期密切夥伴關係，定期召開技術研討會、雙邊會議，開展高層對話，在衞星資料交換、再分發和產品應用，以及人員交流和培訓等方面的高效務實合作取得良好成效。他希望雙方在人工智能、太空天氣等新興領域深化交流合作，發揮新一代氣象衞星作用，聯合推動全球衞星應用中心建設，為落實聯合國全民早期預警等全球倡議貢獻更大力量。

埃文斯稱，氣候變化和災害性天氣頻發等是全球社會面臨的共同挑戰，對氣象服務提出更高要求，氣象衞星成為守護生命財產安全的重要手段，當前人工智能、機器學習等新興技術蓬勃發展，給氣象領域帶來機遇與挑戰，進一步引證雙方深化技術合作的巨大潛力和重要意義。他希望雙方不斷深化在雙多邊框架下的務實合作，落實聯合國全民早期預警倡議。中國氣象局副局長曹曉鐘當日亦召開中國氣象局與EUMETSAT雙邊高層會議，雙方介紹各自衞星發展計劃，並交流數據交換、商業衞星應用、綜合校驗網絡等。