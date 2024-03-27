ISIS-K領袖年僅29歲　吸納塔吉克人區內擴張

回教極端組織「伊斯蘭國」阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）上周五（22日）襲擊俄羅斯莫斯科音樂廳，英媒周二（26日）報道ISIS-K領袖加法里（Sanaullah Ghafari）年僅29歲，是塔吉克斯坦裔的阿富汗人，曾在阿富汗軍隊服役，2014年加入ISIS-K，2020年起領導該組織。一度有傳他去年6月在阿富汗身亡，但其實他只是負傷越境到巴基斯坦俾路支省匿藏。

知情人士透露，加法里加強了ISIS-K的意識型態，並發動一系列高調恐襲，包括2021年趁美軍撤出阿富汗時對喀布爾機場發動自殺式炸彈襲擊，以及今年1月襲擊伊朗，以此在中亞招攬塔吉克斯坦裔和烏茲別克斯坦裔人士加入，而非吸納作為塔利班骨幹的阿富汗普什圖人，估計ISIS-K的90%成員都不是普什圖人。

由於塔利班無法清除ISIS-K在阿富汗北部和東部的避風港，ISIS-K亦趁機在區內擴張。一名伊拉克高級安全官員指，許多外國武裝分子離開伊拉克，改為前往阿富汗和巴基斯坦加入ISIS-K，為該組織帶來游擊戰專業知識，得以對伊朗、土耳其、阿富汗發動恐襲，相信ISIS-K正建立地區回教極端武裝分子網絡，執行國際性的襲擊。兩名IS的伊拉克領袖去年12月在土耳其被捕後供稱，他們透過2名ISIS-K的塔吉克籍成員向加法里索取財政和後勤支援。

美國政府本月初曾向俄羅斯當局分享情報，警告可能有人策劃襲擊莫斯科的大型集會。消息人士指，上述情報是根據攔截到的ISIS-K成員通訊而獲得。