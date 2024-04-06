美國和德國反對　今夏峰會邀烏克蘭加入北約

跨大西洋軍事聯盟北約周四（4日）舉行北約－烏克蘭理事會會議，美國國務卿布林肯會後強調，烏克蘭將來必定成為北約成員國。惟美國傳媒周五（5日）引述消息報道，大多數北約成員國都支持於今年7月北約峰會上公開邀請烏方加入，只有美國和德國反對。烏克蘭副總理斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）強調，烏方加入北約問題已列入議程。

報道指，北約目前不想接納烏克蘭作為新成員，因為憂慮俄烏戰爭觸發北約的集體自衞權條款，令北約捲入自二戰以來歐洲最大的陸地戰爭。與去年在立陶宛首都維爾紐斯峰會上的立場相同，美國和德國仍反對在今年華盛頓峰會開始烏克蘭入盟談判，更希望屆時不討論有關問題。西方國家仍希望向烏方提供能兌現的具體承諾，惟界定烏克蘭開始談判的條件尚無進展。

斯特凡尼希娜周五在新聞廣播談及上述報道，她證實美德不支持邀請烏方加入的說法，並認為文章目的讓北約國家和烏克蘭，就7月北約峰會出現的議程和決定做好心理準備。斯特凡尼希娜表示，美德對邀請烏克蘭加入北約持懷疑態度，是因為要下真正決定，不再是空談。烏方自己提出希望獲得加入北約的邀請作為法律保障，並已列入議程。