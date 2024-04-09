AUKUS考慮讓日本　參加先進技術合作項目

美國、英國、澳洲組成的「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）周一（8日）宣布，考慮讓日本加入AUKUS協議關於先進技術合作的「第二支柱」（Pillar II）。

美國防長奧斯汀、英國國防大臣夏博思、澳洲防長馬爾斯發表聯合聲明指，「第二支柱」計劃專注於量子運算、水下能力、高超音速、人工智能（AI）、網絡技術等技術發展，由於日本在相關領域的優勢，以及日本與英、美、澳三國各自的密切雙邊國防關係，美英澳正考慮透過AUKUS與日本於「第二支柱」合作。聲明表示，AUKUS決心為本國部隊提供先進軍事能力，有信心在第二支柱與理念接近的夥伴合作可加強上述目標。

今次美英澳只宣布考慮讓日本參加第二支柱項目，而非正式加入AUKUS。英媒指，美國副國務卿坎貝爾和美國駐日本大使伊曼紐爾等美國官員推動日本加入第二支柱，澳洲、英國及部分美國官員則認為AUKUS納入新成員是為時過早，英澳希望始創成員國能先解決高度機密項目的困難，他們亦擔心日本未有能力確保保護到敏感數據。