杜魯多稱中國干預未影響大選結果　華斥污衊

加拿大安全情報局（CSIS）周一（8日）在有關外國干預當地選舉的調查聽證會上表示，中國干預了加拿大在2019年和2021年舉行的大選。加拿大總理杜魯多周三（10日）回應指，外國干預並未影響選舉結果。中國駐加拿大使館則批評對方污衊中方有意干涉加國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

杜魯多周三在聽證會上表示，中國試圖干預加拿大最近兩次選舉，但結果未受影響，強調是「由加拿大人決定」。對於有報告指中國在加官員2021年稱傾向支持自由黨少數派政府，因制訂反華政策會更受限，杜魯多稱沒收到該報告，又指中國政府不可能偏好加拿大任何一個政黨，並反駁有關其政府在挫敗外國干預方面做得不夠的批評。

中國駐加拿大使館發言人回應指，中方多次強調一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有興趣干涉加國內政；批評加國某些政客出於一己之私，企圖把公共調查矛頭對準中方「扣帽子」、「潑髒水」，卻始終拿不出實質證據。發言人指，中國才是加拿大等實施外國干涉活動的對象，反斥加方在台灣、涉疆、涉港、涉藏等事關中方主權和領土完整的重大問題上挑釁中方，縱容支持各類反華分裂活動，有關機構更在聽證會上公然承認干涉中方駐加機構正常履職。