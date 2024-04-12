嘉手納基地逾40軍機大象漫步　展示美日空中作戰能力

美日領導人確認提升兩國安保合作之際，駐日美軍沖繩嘉手納空軍基地周三（10日）舉行「大象漫步」，動員部署基地的40多架各式軍機，展示美日的空中作戰與情報偵察能力。

嘉手納空軍基地是距離台灣最近的美國空軍基地，也是日本境內少數全由美軍使用的基地，是美國航母打擊群的重要補給地，有「太平洋的基石」之稱。今次參演軍機包括F15C、F16C、F22A及F35A戰機，以及E3空中預警機、KC135R空中加油機、RC135偵察機、MQ9無人偵察機、HH60G與HH60W佩夫鷹式直升機、MC130J特種作戰運輸機，機隊在跑道上擺出整齊隊形，由直升機在空中拍攝。美國空軍第18聯隊指，今次空中力量集結恰逢歡迎新的F16C和F22A輪換部隊，F35A和空軍國民警衞隊F15C則將調離基地。

另外，日本傳媒周五（12日）報道，嘉手納基地一架F22A戰機周四（11日）上午降落時前起落架疑似出現問題，處於收起狀態，導致機頭着地。肇事戰機隸屬夏威夷希卡姆空軍基地，臨時部署嘉手納基地，美國空軍第18聯隊指事故沒有造成火災及人員傷亡，需調查事故。