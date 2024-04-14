悉尼商場斬人凶手疑患精神病　網上廣告揭接客當伴遊

澳洲新南威爾士省悉尼一名孤狼刀手上周六（13日）在韋斯特菲爾德邦迪商場隨機殺人，合共釀成6死17傷。警方周日（14日）確認刀手名為考奇（Joel Cauchi），稱並行兇動機不明，或患有精神疾病。另有報道指，網上廣告揭示考奇接客當男伴遊。

新南威爾士省警局助理局長庫克（Anthony Cooke）周日在簡報上表示，無論是意識形態還是其他原因，警方暫時未能掌握到任何證據和情報，來判斷凶徒的犯案動機。他表示：「我們知道，案中疑犯有心理健康問題，案件似乎與涉及個人的心理健康有關。」考奇上月從布里斯班搬到悉尼後租了一個儲物倉，警方已到儲物倉調查，並聯絡其家人。

昆士蘭省助理局長羅伊（Roger Lowe）透露，當局認識考奇，在過去的4至5年和他有過接觸，知道他患有精神疾病，但他從未被捕、未被指控犯有任何刑事罪行，也沒有收到任何針對他的家暴禁制令。他指昆省警方最近一次與考奇接觸，是在去年12月，當時他在黃金海岸街頭被查。

考奇的Facebook資料顯示，他來自布里斯班附近的圖文巴，曾就讀於當地的一間高中和大學。有當地傳媒發現，考奇去年在網上登廣告當男伴遊接客。他在廣告中展示多張個人照片，形容自己「39歲，體格健壯，長相英俊」，並標明可以提供「閉門服務」，及寫道：「讓我以每一個方式，輕輕地按摩你的身體。」