伊朗彈道導彈10分鐘飛抵　以軍防空系統建功

伊朗上周六（13日）大舉空襲以色列，部署F35I隱形戰機的南部空軍基地成為主要目標。《以色列時報》周日（14日）引述以色列國防部官員指，伊朗彈道導彈來襲只需10分鐘，擊落它們歸功於箭式防空系統。

無人機從伊朗飛往以色列需要數小時，而巡航導彈接近目標也要1小時以上。惟彈道導彈較難攔截，部分更設法規避以色列防空系統。以色列國防軍稱，遠程箭式防空系統成功擊落120枚來襲彈道導彈中的絕大多數，箭3防空系統設計於摧毀大氣層外飛行的彈道導彈。有別於無人機及巡航導彈，彈道導彈飛至以色列境內上空才擊落，國防軍啟動警報提醒民眾小心導彈碎片落下。警報集中在南部內蓋夫地區東部及中部，特別是內瓦提姆空軍基地附近，內蓋夫沙漠一名貝都因女童因導彈碎片擊中頭部重傷。

雖然彈道導彈在高空甚至太空擊落，但以色列全國各地仍聽到爆炸聲。少數彈道導彈擊中內瓦提姆空軍基地，造成基礎設施輕微受損。停泊在基地的總理專機「錫安之翼」於數小時前飛走，以免成為空襲目標。以色列國防軍發言人哈加里指出，伊朗無法損害以色列空中能力，基地內的空軍飛機繼續執行進攻及防禦任務。F35I完成防禦任務後陸續返回基地。