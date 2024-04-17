杜拜罕有暴雨成災水淹機場　阿聯酋航空停辦登機手續

阿聯酋周二（16日）罕有地下起特大暴雨，下午的降雨量達到逾120毫米，相當於該國全年雨量總和。杜拜變成一片汪洋，汽車被洪水沖走，有網紅駕駛勞斯萊斯受困路上，拍片指名車已入水。另外，暴雨造成多間店舖受損，地下商場水浸。杜拜國際機場亦水浸，一度暫停航班升降，大批旅客滯留。阿聯酋航班周三（17日）宣布，因應杜拜暴雨，已暫停辦理杜拜機場離境登機手續，抵達和已經過境的乘客將繼續航程。

阿聯酋當日刮起狂風暴雨，杜拜多條公路水浸，有汽車幾乎被沒頂，部分車輛拋錨，由多人合力推走，陸路交通嚴重受阻。網紅Jordan Welch則拍片指，自己駕駛勞斯萊斯，但因水浸而無法前行，笑指「自己身處水下」。水浸期間，數百幢建築物和店舖被洪水和漂浮的汽車沖毀，雨水湧入商店，地下商場、地下鐵站等亦水浸，狂風則吹走住宅大樓露台的家具落街。

杜拜國際機場變成澤國，停機坪和跑道水浸令飛機滑行時濺起巨大水花，機場於周二凌晨取消17個航班，3個航班轉飛其他機場，機場其後因嚴重風暴一度暫停運作25分鐘，大批旅客滯留。國家氣象中心預計惡劣天氣持續至周三（17日），多地政府呼籲民眾留在寓所，保持警惕，遠離水浸區域。除了阿聯酋，鄰國巴林、科威特、沙特阿拉伯、阿曼亦受暴雨影響。