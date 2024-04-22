涉為華從事間諜活動　3名德公民落網

3名德國公民涉嫌為中國從事間諜活動，周一（22日）分別在杜塞爾多夫和巴特洪堡落網。德國官員指控，疑犯向中國情報機構提供可用於軍事的技術，可能有助於強化中國海軍實力。中國外交部及中國駐德大使館，均未發表評論。

德國內政部長費澤表示，中國間諜活動對商業、工業和科學構成重大威脅，正發出警告提高人們的認識並加強保護措施。司法部長布施曼指，疑犯落網時正就研究深入談判深入談判，項目可能對中國擴大海上作戰力量特別有用。聯邦檢察官辦公室稱，被捕人士包括一對夫婦，以及一名受僱於中國國家安全部的男子。夫婦通過旗下的公司，與一所德國大學簽署合作協議，包括為三號疑犯準備一項可用於軍艦等船用引擎的機器零件研究。一眾疑犯還從德國購買特殊激光儀器，由中國國安部付款，並在未經授權下出口中國。

另外，英國皇家檢察署同日宣布，32歲男子貝里（Christopher Berry）和29歲男子卡什（Christopher Cash）涉嫌為中國間諜，竊取英國情報，案件已移交至威斯敏斯特地方法院處理，兩人將於周五（26日）出庭受審。中國駐英國大使館表示，所謂中方涉嫌「竊取英國情報」的說法完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對，敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。