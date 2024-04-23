TikTok新版或令兒童成癮　歐盟威脅停獎勵方案

歐盟周一（22日）宣布將對中國影音分享平台抖音海外版TikTok新版Lite展開調查，包括看影片賺點數獎勵方案造成兒童成癮，TikTok有2天時間提抗辯。另因TikTok未依規定提交對用戶心理健康影響的風險評估報告面臨罰款，金額相當於年收入或全球營業額的1%，或每日收入的5%。

歐盟委員會周一宣布根據《數碼服務法》對TikTok展開調查，這是TikTok自該法實施後第2次受歐盟調查。這次調查是針對3月已在法國和西班牙上市的新版TikTok Lite。新版「任務與報酬方案」對用戶觀看特定影片、按讚、追蹤、邀請朋友加入等行為提供點數獎勵，可兌換網路購物禮券等實質報酬。

歐盟認為這個方案在推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童成癮、危害用戶心理健康的風險。歐盟已要求TikTok於本月18日前提供新版Lite的風險評估報告，以及提供其採取哪些措施降低可能風險的資料，但TikTok均未依期限提交。

因此，歐盟提出最後通牒，要求最晚在周二（23日）提出風險評估報告、5月3日提供歐盟已要求的其他資料，並揚言若再不按期回覆，可能依數位服務法處以罰款。

歐盟表示除非TikTok提供令人信服的安全證明，否則會準備啟動《數碼服務法案》的臨時措施，暫停其獎勵方案。TikTok對歐盟的決定表示失望，稱獎勵方案不適用於18歲以下兒童，亦設有每日看影片數目上限。