老撾拘250裸聊敲詐電騙犯　經雲南移交中國

為依法嚴厲打擊跨境裸聊敲詐、電訊網絡詐騙等違法犯罪，中國公安機關與老撾警方持續開展國際警務執法合作，近日成功搗毀3個位於老撾金三角經濟特區的犯罪窩點，抓獲250名中國籍違法疑犯。目前，相關人員及涉案物品均已通過雲南西雙版納邊境口岸順利移交中方。

公安部周二（23日）指，河南省周口市公安機關於2022年11月偵辦一宗裸聊敲詐案件過程中，發現以劉某等人為首的犯罪集團在緬甸、老撾境內組織人員設立窩點，針對中國公民實施跨境裸聊敲詐、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，涉案金額巨大。公安部立即組織涉案地公安機關深入研判，逐步查明該犯罪集團組織架構和犯罪窩點位置。

在掌握相關犯罪事實和證據基礎上，中國公安機關近日通過國際警務執法合作，將相關線索通報老撾警方。老撾警方迅速對金三角經濟特區內的犯罪窩點開展統一清查行動，抓獲目標疑犯160人、網上在逃人員90人，繳獲作案手機990多部、電腦270多部。目前，公安部已部署河南、浙江、雲南、貴州等地公安機關將犯罪嫌疑人有序押回，全力開展案件偵辦工作。