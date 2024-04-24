歐盟北約向西班牙希臘施壓　促援烏防空系統

英國《金融時報》周一（22日）報道，西班牙、希臘受到歐盟和北約盟友的巨大壓力，要求向烏克蘭提供更多防空系統。

隨着俄羅斯加強針對城市及能源設施的轟炸，烏克蘭緊急要求西方盟友再提供7套防空系統，如美製愛國者或蘇製S300。消息人士透露，西班牙首相桑切斯、希臘總理米佐塔基斯上周在比利時布魯塞爾出席峰會，其他歐盟領袖敦促兩國向烏克蘭捐贈部分防空系統。歐盟領袖指出，西班牙及希臘軍隊共有十多套愛國者，以及S300等武器。兩國的防空需求不及烏克蘭，且沒有迫在眉睫的威脅。烏克蘭目前有至少3套愛國者，其中一套由美國提供，另外兩套來自德國。烏克蘭對希臘擁有的S300特別感興趣，因為烏軍有同型武器及操作經驗。

烏克蘭外長庫萊巴、國防部長烏梅羅夫周一以視像形式，參與在盧森堡舉行的歐盟外交與國防部長會議，再次要求歐盟捐贈防空系統。西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯表示，非常清楚烏克蘭對防空系統的需求，特別是愛國者，西班牙一直竭盡全力提供協助。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利稱，愛國者屬於各個成員國，由成員國決定是否提供，但相信她們會願意。