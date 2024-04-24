美太平洋艦隊司令晤華海軍司令　商討地區安全疑慮

克勒（左一）和胡中明（右一）在青島會面。

美國和中國在印太地區的海上角力加劇，美國太平洋艦隊周三（24日）公布艦隊司令克勒（Steve Koehler）在中國青島出席第19屆西太平洋海軍論壇年會期間，曾與中國海軍司令胡中明會面，討論保持溝通渠道開放的重要性、操作安全及地區安全疑慮，惟沒有交代會談詳情。

今屆西太平洋海軍論壇年會於周一（22日）至周二（23日）舉行，22個成員國和7個觀察員國的高級代表團共同討論審議了10餘項議題和相關文件，舉行高層研討會，組織30餘場會談會見活動，就各國海軍及海上防務部門關心的一系列問題交換意見。年會首次提出成立西太平洋海軍論壇無人系統議題研究工作組，由中國擔任協調國，與會代表圍繞無人系統安全規則進行深入研討，為未來規則制定奠定基礎。

中國海軍政治委員袁華智上將在閉幕會發言，他與會代表團共築和平發展同心圓，共研海上安全新規則，共繪務實合作路線圖，共建團結包容大家庭，深化了交流合作、凝聚廣泛共識。中國海軍願與各國一道，為海洋和平而努力，為海洋安寧守護，為海洋繁榮而奉獻，共同做海洋命運共同體的大力倡導者、有力實踐者、合力推動者。胡中明則提出各國海軍加強交流合作的4項倡議，一是密切溝通交流，鞏固互信根基；二是提升合作質效，促進共同發展；三是加強行動配合，保護海上安全；四是擴大公共產品，增進海洋福祉。