【東方日報世界視線】以色列三面樹敵　憂美疲勞症棄車

美國參議院以壓倒性的多數票，通過援助烏克蘭、以色列及台灣等盟友的952億美元對外援助法案，包括援烏608億美元，但援以只有263億美元，令美國本土一些猶太金主有微言。不過，鑑於美軍在地中海、紅海及敍利亞北部有龐大軍事存在，其實美國的支援不但龐大，還有高度應急的實力。以色列總理內塔尼亞胡的野心若過大，美國硬撐，會引致拜登在國際及國內受到不可承受的壓力，可能成為他競逐連任的「負資產」。

事實上，拜登政府為了選票，不能撒手不理烏克蘭，更要加大宣揚「中國威脅」，特別是挑動台海危機及對峙，以爭取選民支持。因此，若以色列的行動太過激烈，有可能引致拜登援以疲勞，提早棄車自保。

以色列政府如今三面樹敵，首先是在加薩的行動。由於軍隊死傷者眾，發動全面攻擊亦令經濟大幅下滑，估計自去年10月從工作人口中抽走後備軍人，已導致GDP下跌超過20%，所以進攻拉法的行動遲遲未執行，更遭重要盟友如法國等的反對。

前英國軍情六處（MI6）主管、英國常駐聯合國代表索爾斯認為，以色列若攻擊拉法，不但不會較之前的軍事行動成功，反而會增加哈馬斯的仇恨及團結壯大。以政府應着力建立以巴合作，才能更有效對抗真主黨和伊朗。

美國軍事專家麥克格雷格則表示，以色列極右政府不但不會考慮讓巴勒斯坦建國，更會進一步報復伊朗對以國的反擊，然而，這只會令以國更深陷與真主黨及伊朗的另一條戰線。以政府的極度狂妄，使它低估了可能要承受的代價。伊朗事前已通知美國會執行報復的導彈及無人機襲擊，其實證明了伊朗完全有條件大舉襲擊，以色列國土欠缺縱深，將會蒙受巨災，華府事後亦希望雙方克制。以政府若一意孤行，擴大襲擊報復，以為可把美國捲入暴打伊朗，隨時會令美國更謹慎行事，甚至卻步。

此外，這更可能引致以色列與敍利亞及俄羅斯的第三線衝突。若以色列繼續激化與真主黨和伊朗的衝突，敍利亞不會坐視不理，它會伺機試探奪回戈蘭高地，亦會與伊拉克攻擊美國在敍、伊的軍事基地。值得注意的是，若以色列轟炸伊朗的核設施，俄羅斯一定會介入，因為中東已一面倒親俄，它自然會爭取主動挫敗以色列及失道寡助的美國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻