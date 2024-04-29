歐盟唯一擁核武國　法設海空戰略部隊

英國2020年正式脫離歐盟後，法國成為唯一擁有核武的歐盟國家；若排除俄羅斯在外，歐洲地區核力量由英法兩國及實施「核共享」政策的美國組成。法國沒有如美俄兩國一樣建立核三位一體打擊力量，只有空基及海基核部隊。

根據美國科學家聯盟及原子科學家公報提供的資料，法國擁有大約290個核彈頭，其中50個分配給陸基飛機及艦載飛機使用的空射巡航導彈，餘下240個屬於戰略核潛艇發射的潛射彈道導彈。陸基飛機及艦載飛機型號為疾風戰機，每架掛載一枚最大射程600公里的空射核巡航導彈。法國也是目前全球唯一國家安排航空母艦搭載核武，海軍核航空部隊操作10架疾風戰機，從航空母艦戴高樂號執行核打擊任務。

4艘戰略核潛艇是法國核威懾力量的骨幹，全天候至少有一艘在大西洋巡航，一艘準備出海巡航，一艘完成巡航回港，一艘正在維修，每次巡航持續大約70天。值得留意的是，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，法國同年3月臨時部署超過一艘戰略核潛艇，這做法是1980年代以來首次。每艘戰略核潛艇最多搭載16枚潛射彈道導彈，但基於潛艇部署周期，法國只生產48枚潛射彈道導彈，足夠供3艘潛艇使用。

法國核部隊與美國一樣定期每年舉行演習，通常每年在領空範圍舉行4次，參與部隊是大部分執行核打擊任務的疾風戰機，旨在模擬實施戰略空中突擊；幾乎所有法國核彈頭處於部署狀態或可以短時間完成部署。此外，薩爾科齊、奧朗德、馬克龍出任法國總統期間，均曾經公開說明國家的核彈頭數量水平維持在300個或以下。