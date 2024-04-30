美官員批華曲解聯大決議　撐台參與國際組織

美國亞太副助理國務卿藍墨客（Mark Baxter Lambert）周一（29日）指摘，中國曲解濫用聯合國大會1971年的決議，限制台灣有意義地參與國際組織，美方呼籲國際社會共同抵制北京做法，讓台灣參與不以主權為前提條件的國際組織，同時重申美國不支持台灣獨立。

聯合國大會1971年10月25日表決並通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利。藍墨客在華盛頓智庫活動指，聯大決議未認可、不等於、也不反映對中國「一中原則」的共識。他表示，「一中原則」只是北京對台立場，北京把聯大決議與一中原則混為一談，聲稱台灣是中國的一部分，目的是破壞台灣官方和非官方夥伴的主權決定。他強調，聯大決議絕對不影響國家在台灣關係方面的主權選擇，有關決定顯然不屬於聯合國大會管轄範圍。

藍墨客表明，美國秉承基於《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證的「一中政策」，與中國「一中原則」有別。他又指，台灣參與國際組織早有先例，比如北京允許台灣參與亞太經合組織以及其他一些國際機構。他認為允許台灣有意義地參與國際組織，將符合北京長期最佳利益。