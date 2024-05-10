消息指停火談判破裂　以色列將繼續拉法的軍事行動

周四（9日）有傳媒引述以色列消息人士報道，在埃及開羅舉行的加薩停火談判破裂，以軍將按計劃繼續在巴勒斯坦加薩南部城市拉法進行軍事行動。

美國總統拜登周三（8日）曾警告，假如以色列總理內塔尼亞胡下令軍隊進入拉法的人口中心地區，美方將不會向以方提供攻擊性武器，以免更多巴人死於這些美製彈藥的轟炸。以色列國防軍發言人哈加里周四回應時表示，以軍已擁有進攻拉法所需的武器，又強調以色列與美國的關係仍然密切，以色列感謝美國的援助，兩國的分歧應該閉門解決。以色列總理內塔尼亞胡同日發表獨立日聲明，指76年前的獨立戰爭，以色列以寡敵眾，他們今天更加強大；「如果要孤軍作戰時，就會孤軍作戰；如果要用指甲戰鬥，就用指甲戰鬥」但他也說，以色列擁有的，「比指甲多得多」，且揚言會取得勝利。

美國白宮安全委員會發言人柯比則表示，美方認為以色列地面進攻拉法，非但不能挫敗巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，反而更多平民因以色列進攻拉法而死亡，會增強哈馬斯在談談判桌上的優勢，並為哈馬斯提供更多「彈藥」去「扭曲地敍述」以色列。