【東方日報世界視線】德國輸往俄貨品　制裁之下反增加

德國一直是俄羅斯在歐盟國家中最大的貿易夥伴，無論是德國由俄羅斯入口平價能源，特別是天然氣，以及肥料、礦產、天然資源，或是向俄羅斯出口高價的工業產品及消費品，尤其最受歡迎的是「1A2B」汽車：奧迪（Audi）、平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW），但自俄烏戰爭爆發後，德國在美國及歐盟督導下，施行對俄羅斯全面制裁。可是，有商貿經濟專家發現，原來德國企業對俄貿易仍然是一片好景，令華府及歐盟高層非常不悅，要實行干預。

一位德國專家研究發現，不少德國商品透過土耳其、亞美尼亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等東歐及中亞國家，轉運到俄羅斯。不少上述國家進口的貨品，在俄烏戰爭爆發後以逾10倍的升幅增加，特別是晶片，這些國家與俄羅斯邊境很多是自由進出，因為俄羅斯與這些前加盟共和國有關稅優惠協議，很多貨品可以無稅過關，稅項重的貨品會以走私方式進入俄境。

德國生產商早就知悉這種情況，但只要不是武器，一般可作軍事用途同時是非軍事商用的貨品，可以出售就樂此不疲出售。即使歐盟及美國一直警告及威脅這些國家停止與俄羅斯的邊境貿易，但是入口歐洲貨品再轉到俄羅斯，商家利潤可以是貨品的50%，這些國家的政府不怕威脅，不履行制裁，當然亦有貪污成分。

雖然格魯吉亞、阿塞拜疆、哈薩克斯坦與俄羅斯的關係不算好，甚至不太希望俄羅斯能打贏俄烏戰爭，而俄羅斯亦有藉口維護它們境內俄裔人民的權益，而干預其政局，但由於眼前貿易利益龐大，以及不想得罪莫斯科，這些國家也就順水推舟。

至於德國商人的逐利行為也很明顯。有能源及天然資源高收入的俄羅斯政府，支付高薪酬給作戰軍人；蓬勃的俄國軍事工業，亦支付高薪酬給工人，使得俄羅斯人民對德國高級商品的需求有增無減，而歐洲商人亦增加出口轉輸俄羅斯。

北約鷹派政府希望加強禁制貨品繞道輸俄，但是反對派就質疑為甚麼美國及法國直接入口俄羅斯的鈾，歐盟不少成員國亦繞道入口俄羅斯油氣等產品，卻不加強禁制？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻