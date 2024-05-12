美擬提供敏感哈馬斯情報　換以軍不入侵拉法

美國《華盛頓郵報》上周六（11日）報道，美國政府正緊急阻止以色列全面入侵加薩地帶南部拉法，希望透過提供高價值援助，包括幫助確定巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領導層匿藏位置，找出哈馬斯隱藏隧道，換取以軍按兵不動。目前約130萬名巴勒斯坦人在拉法避難，美國官員嚴重關切以色列軍事行動的方式。

知情官員透露，美國總統拜登和幕僚過去7周提出不同建議，希望說服以色列以有限規模且更有針對性的方式，在拉法展開軍事行動。拜登政府內部評估認為，哈馬斯領導人辛瓦爾將樂見拉法爆發破壞且致命的重大持久戰，以進一步孤立以色列。以色列私下表明認真對待美方警告，並於上周五（10日）保證無意在約80萬名巴人撤離前派士兵進入拉法。美國正與埃及密切合作，尋找並切斷哈馬斯從拉法通往埃及的隧道。

美國官員同時強調，以色列不能簡單疏散巴人到貧瘠或遭到轟炸的地區，必須提供基本設施，包括住所、食物、水、藥品和其他必需品。美國政府專家正就制定和實施人道主義計劃，向以色列提供詳細建議，具體到特定地區需要帳篷和水的數量，並表示願意提供數千個帳篷，幫助建造食品、水和藥品運送系統。美國官員表明需時數個月才能重新安置拉法平民，惟以色列官員不同意評估。