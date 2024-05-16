華大使：中俄關係成熟　堅持不針對第三方

俄羅斯總統普京訪華前夕，中國駐俄大使張漢暉周三（15日）在官媒發表大使隨筆，指元首外交是中俄關係發展的指南針和定盤星，相信中俄元首再次會晤將為兩國關係發展注入強勁動力，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係更上層樓。他強調，今天的中俄關係成熟、穩定、堅固，經得起任何國際風雲變幻考驗。

張漢暉在文中表示，元首外交不僅為堅如磐石的中俄關係注入新動力、新活力，也為動盪不安的世界局勢賦予穩定性、確定性，在兩國元首戰略引領下，中俄關係處於歷史最高水平，樹立了新型大國關係典範。他提到，今明兩年是中俄文化年，雙方將舉行一系列人文交流活動，推動中俄世代友好、合作共贏理念更加深入人心。

文章又指，中俄戰略協作密切高效，始終捍衞公平正義，兩國關係發展秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏理念，擺脫陣營對抗、零和博弈、相互拆台的冷戰思維，堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，也不受第三方影響的準則。今年俄方擔任金磚國家主席國，年內中方將接任上海合作組織輪值主席國，雙方將相互支持彼此主席國工作，推動建立更公正合理的國際秩序。