華續招募西方前戰機機師　訓練解放軍飛行員

由美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的「五眼聯盟」周三（5日）發出公開警告，指出中國近年繼續積極招募西方戰機飛行員訓練解放軍機師，除了提供優厚薪金，亦利用設於多個國家的公司掩蓋與解放軍的關係。

公告表示，解放軍為克服自身不足，近年進取地招攬西方軍事人才來訓練解放軍飛行員，利用設於南非和中國的私心企業聘用西方國家的前戰機機師、飛行工程師及空中任務中心人員，訓練中國空軍和海軍飛行員，藉此提高中國的空中軍事行動能力，同時了解西方空中戰術、技巧和流程，這對美國及其盟友構成持續性和適應性威脅。

公告續指，人員通常透過獵頭電郵、軍方的熟人或與解放軍有秘密關係的私人公司被聯絡上，五眼聯盟敦促警惕此類開價，通常涉及豐厚薪水或過度奉承的承諾，應向美國聯邦調查局（FBI）或本國軍事調查人員報告任何企圖。

知情美國官員說，今次發警告是因為中國一直在適應阻止招募的反制措施，西方飛行員金錢和駕駛中國飛機的機會所吸引，為中國軍方培訓飛行員。目前不知解放軍總共招募了多少名西方前戰機飛行員，但從新西蘭至少招募了5人，從英國招募了約30人，還有來自德國和其他國家的前飛行員。官員還稱，「南非試飛學院」是一直聘請西方前軍機飛行員培訓中國飛行員的最大公司之一，儘管已被美國制裁，該公司仍在繼續相關活動。