丁薛祥會見盧森堡首相　冀對話協商處理貿易摩擦

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周四（20日）在盧森堡會見盧森堡首相弗里登，另外又於周五（21日）會見盧森堡國民議會議長維斯勒。丁薛祥表示，雙方要落實好兩國元首重要共識，紮實推進各領域務實合作，更好造福兩國人民。

丁薛祥向弗里登指出，當今世界動盪不安，各種風險挑戰層出不窮；中歐應該堅持夥伴定位，通過對話協商妥善處理貿易摩擦，搞保護主義隻會損人不利己，希望盧方積極推動歐盟對華開放合作，促進中歐關係平穩健康發展。

弗里登表示，盧中兩國傳統友好，人民友誼深厚，盧新政府將繼續堅持對華友好政策，恪守一個中國原則，進一步密切同中方各領域合作，為雙邊關係增添新動力，盧方堅定支持多邊主義和自由貿易，贊賞中國科技發展成就，願同中方共同推動綠色轉型。

維斯勒則向丁薛祥表示，盧方堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；中國過去幾十年通過自身努力讓數億人擺脫貧困，為全球發展作出重大貢獻；盧森堡國民議會支持盧中深化友好交往，願加強兩國立法機構交流，推動盧中關係全面發展。