白烏邊境緊張升級　雙方特種部隊嚴陣以待

白羅斯與烏克蘭的邊境緊張局勢升級，雙方出動特種作戰部隊嚴陣以待。白羅斯國防部上周五（28日）宣布，一個波羅乃茲多管火箭炮中隊進駐部分邊境地區，作為目前持續的軍隊突擊戰備檢查計劃一部分。

波羅乃茲多管火箭炮中隊攜帶所有戰鬥彈藥到達指定地區，並設立偽裝設施。中隊負責針對指定設施的戰鬥任務，可在20分鐘內打擊300公里外目標。白羅斯國家邊境委員會指，烏克蘭日托米爾州的駐軍，包括國防部情報總局特種作戰部隊近日獲得增援。烏克蘭邊境一側出現不少重型武器，包括美製M142高機動多管火箭系統、M2布拉德利步兵戰車、M777榴彈炮，以及德製獵豹防空坦克。

此外，效力烏克蘭的俄羅斯志願軍在日托米爾州出沒，抵近白羅斯邊境偵察地形和刺探情報。白羅斯邊防軍加強巡邏，以戰鬥武器及干擾方法，阻止烏克蘭無人機侵犯領空。白羅斯國防部聯同國家邊境委員會，增加南部邊境的掩體數量戒備。

白羅斯特種作戰部隊副司令盧卡舍維奇（Vadim Lukashevich）表示，烏軍在邊境集結人員和車輛，修建防禦工事和埋下地雷，但雷區肯定留有安全通道方便滲透及攻擊白羅斯。他稱士兵做好快速應變準備，必要時移動到指定地區執行伏擊任務，特種作戰部隊已準備好擊退敵人及應對任何挑釁。

白羅斯國防部第一副部長、武裝力量總參謀長穆拉韋伊科（Pavel Muraveiko）指出，烏克蘭第1總統旅下轄的特種作戰部隊已抵達日托米爾州奧夫魯奇，且烏克蘭的拜拉克塔爾TB2無人機定期飛行並挑釁。南部邊境局勢複雜且每天都在變化，白羅斯已增兵應對。