美F16V延誤交付　台證廠商裝備軟件開發遇瓶頸

國民黨立委羅智強就美國尚有逾200億美元（約1,560億港元）軍備有延期交付的情況，日前向台灣行政院提出質詢。台灣國防部隨後書面回覆證實，F16V新式戰機之前因飛機與選用裝備軟件整合及開發遇瓶頸，於裝備選定與軟件開發突破後，現已步入生產線運作正軌，可望於2026年前交貨。

台媒周六（13日）報道，美國政府2019年8月宣布售台66架F16V戰機，同年立法院通過總額2,472億元新台幣（約602億港元）特別預算，原本去年將交付首批兩架，卻延至今年第4季交付兩架原型機進行飛行測試。羅智強又質疑，向美採購包括400枚導彈在內的100套岸置型魚叉導彈系統，其中的32套系統、128枚岸置魚叉導彈預計2026年交付，是否因為俄烏戰爭而再次延遲交付時間。

台國防部表示，該部門及美國防部與國務院所組成的專責小組密切協調合作，管控整體進度，目前案內所提武器裝備已要求美方依規劃如期交裝。有關交付延期的賠償協議問題，台國防部解釋，美方若廠商延遲交貨損害台方權益，將由美國政府向廠商作出處罰。台方亦會透過安全合作對話、項目管理會議、駐廠聯絡官等現有機制，正式致函美方權責單位爭取維護權益。