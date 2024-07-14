特工未能發現槍手　前美軍狙擊手批重大保安漏洞

美國前總統特朗普於當地上周六（13日）在競選活動期間公然遇刺，中彈受傷，外界質疑保安有漏洞。共和黨國會議員表明會迅速展開調查，了解到底槍手是如何避開特勤局人員並爬到接近會場的建築物屋頂連開數槍。

曾派駐伊拉克的前美軍狙擊手就業官霍爾（Blake Hall）在社交網「X」表示，自己曾帶領數百場作戰任務，今次顯然是保安安排有重大安全漏洞，才讓槍手在距離特朗普約130米開槍。霍爾分析多段網上流傳的事發影片，其中一段是有民眾表示發現有槍手後曾通知警員，霍爾質疑為何連平民都可以比安全人員更早發現槍手，屋頂是一個明顯的射擊點，警員應在該處戒備，並派無人機監視。

霍爾又指，有狙擊手小隊在建築物屋頂監控威脅，但他們只配備長槍，通常需要同時配備可更快速進行攻擊的武器，特別是在300米內的位置，長槍的接戰速度不夠快。他最後指出，特工在特朗普受傷及有平民傷亡後才擊斃到槍手，反映保安計劃嚴重失敗，他們發現威脅的速度太慢，屬於「任務失敗」。

特朗普的支持者亦狠批特勤局，有保守派人士亦質疑配備全套步槍的槍手，是如何爬上距離特朗普最近的屋頂。