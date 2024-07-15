拜登發表全國電視講話　促在大分裂時期團結

篤定成為共和黨總統候選人的美國前總統特朗普上周六（13日）在賓夕凡尼亞州遇刺受傷，總統拜登周日（14日）晚上在白宮橢圓形辦公室發表全國電視講話，呼籲國民透過投票而不是暴力來解決分歧，應在大分裂時期團結一致。

拜登的演說長約6分鐘，他指美國的政治言論已變得非常激烈，是時候讓它冷靜下來。他很感激特朗普沒有受重傷，並對在事件中身亡的50歲集會觀眾孔佩拉托雷（Corey Comperatore）表示哀悼，又稱一名前總統被殺，一名美國公民被殺，而他只是行使自由支持他選擇的候選人。

拜登指出，目前未知槍手動機，不知道他的立場或聯繫，執法人員正調查這些問題，敦促國民在調查繼續之際不要急於下定論。他還說，今次暗殺特朗普未遂是一系列政治暴力的最新一宗，包括2021年1月6日發生國會山莊暴動，還有被挫敗的綁架密歇根州州長惠特默陰謀，不能讓這種暴力行為正常化，改變美國的權力應該永遠掌握在人民手中，而不是掌握在潛在刺客手上。他鼓勵美國人重新致力於團結，把國家置於政治之上，現在沒有比站在一起更重要，「我們可以做到」。